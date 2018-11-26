26.11.2018 17:19

Харьковские магазины оказались забиты контрафактным табаком на миллионы гривен (ФОТО)

В первой столице мешками изымали незаконно продаваемый табак на 10 млн. грн.



khar.gp.gov.ua

Прокуратура области, совместно с другими контролирующими органами, обнаружила незаконный сбыт табака для кальянов.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, подакцизный товар продавался без обязательной налоговой оплаты.



23 ноября этого года в рамках уголовного производства проведен ряд обысков на складах и в магазинах в г.. Харькове.

В ходе следственных действий обнаружено 4,5 тонны табака для кальянов без маркировки акцизного налога.

Кроме того, на товар отсутствуют сертификаты качества, а реализатор не имеет необходимой лицензии.

По результатам обысков изъято табака на общую сумму около 10 млн. грн.



Прокуратура области подала в суд ходатайство об аресте изъятого товара.

Сейчас оно предназначено к рассмотрению.



Напомним, досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 204 УК Украины (мошенничество; незаконный сбыт подакцизных товаров).

В сентябре этого года по незаконной продаже уже изъято 2 тонны табака на 7 млн. грн.

Сейчас следственные действия продолжаются.