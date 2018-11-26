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26.11.2018  17:19   

Харьковские магазины оказались забиты контрафактным табаком на миллионы гривен (ФОТО)

В первой столице мешками изымали незаконно продаваемый табак на 10 млн. грн.


khar.gp.gov.ua

Прокуратура области, совместно с  другими контролирующими органами, обнаружила незаконный сбыт табака для кальянов.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, подакцизный товар продавался без обязательной налоговой оплаты.
 
23 ноября этого года в рамках уголовного производства проведен ряд обысков на складах и в магазинах в г.. Харькове. 

В ходе следственных действий обнаружено 4,5 тонны табака для кальянов без маркировки акцизного налога. 

Кроме того, на товар отсутствуют сертификаты качества, а реализатор не имеет необходимой лицензии. 

По результатам обысков изъято табака на общую сумму около 10 млн. грн.
 
 Прокуратура области подала в суд ходатайство об аресте изъятого товара. 

Сейчас оно предназначено к рассмотрению.
 
 Напомним, досудебное расследование проводится по ч. 1 ст.  190, ч. 1 ст.  204 УК Украины (мошенничество; незаконный сбыт подакцизных товаров). 

В сентябре этого года по незаконной продаже уже изъято 2 тонны табака на 7 млн. грн. 

Сейчас следственные действия продолжаются.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  незаконный табак, магазины, харьков
 
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