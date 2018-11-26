26.11.2018 17:40

В деле о кровавом ДТП на Сумской приняты новые документы

Суд приобщил к материалам дела о кровавом ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова документы, касающиеся состояния здоровья обвиняемой Елены Зайцевой



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На очередном заседании по делу о ДТП на Сумской 26 ноября Киевский райсуд Харькова частично удовлетворил ходатайство Юлии Козырь, защитницы обвиняемого Елены Зайцевой.

Козырь просила приобщить к материалам дела ряд документов: выписки из истории болезни и справки о состоянии здоровья Зайцевой, расписки и документы, подтверждающие перечисление средств семьей Зайцевых пострадавшим, а также скриншоты из сети Интернет с объявлением, которое, по мнению защиты, свидетельствует о склонность Дронова к быстрой езде.

Прокурор не возражал против привлечения выписок и медицинских справок, расписок и платежных документов, но просил не привлекать к материалам дела скриншоты объявления, считая это таким, что не относится к делу.

Защитник Дронова Сергей Перепелица высказался за привлечение только расписок.

Представительница пострадавших Берченко и Евтеева Лариса Матвеева настаивала на удовлетворению ходатайства.

Представитель потерпевшей Жанны Власенко не возражал против удовлетворения ходатайства Козырь полностью. Суд удовлетворил ходатайство частично.

«Суд принял ходатайство удовлетворить частично, приобщить к материалам дела предоставленные защитником обвиняемого Зайцевой документы, касающиеся состояния здоровья обвиняемого, поскольку это обстоятельство должно исследоваться в ходе судебного разбирательства дела, а именно [...], также расписки о направлении, получения Жолудь, человеком Власенко, денежной помощи, пострадавшего Неудачина о получении возмещения морального вреда и также доказательства направления матерью обвиняемого Ивановой денежных средств родственникам пострадавших. А в части привлечения к материалам дела данных скриншота об автомобиле Touareg, который якобы продавал обвиняемый Дронов, суд в удовлетворении этого ходатайства отказывает, поскольку данные не касаются уголовного производства, не подтверждают любых обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе судебного рассмотрения дела », - сказал судья

На сегодняшнее заседание в связи с больничным второй раз не появилась експертка Научно-исследовательского института им. Бокариуса.

Ее вызвали на следующее заседание, которое назначено на 14.00 27 ноября.