26.11.2018 18:41

Поскандалил и чуть не зарезал любовницу и ее детей

Дети защищали 38-летнюю мать, на которую напал ее 51-летний экс-любовник.



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Как сообщает NewsRoom, по данным силовиков, 22 ноября в районную больницу доставили женщину 1980 года рождения, а также парней 19 и 17 лет.

Мать получила ножевое ранение грудной клетки, старшего сына злоумышленник ударил в брюшную полость.

Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Третий пострадавший отделался непроникающим ранением живота и был направлен в хирургию.



Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый мужчина 1967 года рождения.

Он пришел в гости к бывшей сожительнице, устроил скандал и ударил ее ножом.

На помощь женщине бросились ее сыновья, однако злоумышленнику удалось ранить обоих парней.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство двух и более лиц") и сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

