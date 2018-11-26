Поскандалил и чуть не зарезал любовницу и ее детей

Дети защищали 38-летнюю мать, на которую напал ее 51-летний экс-любовник.
Как сообщает NewsRoom, по данным силовиков, 22 ноября в районную больницу доставили женщину 1980 года рождения, а также парней 19 и 17 лет.
Мать получила ножевое ранение грудной клетки, старшего сына злоумышленник ударил в брюшную полость.
Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии.
Третий пострадавший отделался непроникающим ранением живота и был направлен в хирургию.
Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый мужчина 1967 года рождения.
Он пришел в гости к бывшей сожительнице, устроил скандал и ударил ее ножом.
На помощь женщине бросились ее сыновья, однако злоумышленнику удалось ранить обоих парней.
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство двух и более лиц") и сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
влажн.:
давл.:
ветер: