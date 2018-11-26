26.11.2018 19:49

Тюрьма распахнула двери: дети увидели место, в которое им не надо попадать (ФОТО)

День открытых дверей в Диканевке - ее посетили дети и родственники осужденных.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в Диканевских колонии 24 ноября 2018 проведен «День открытых дверей».



Родители и родные осужденных имели возможность почувствовать ту атмосферу, которая царит в колонии, а также почувствовать заботу с которой администрация относится к их близких.

Родственники осужденных побывали в отделении социально-психологической службы №14, увидели условия, созданные администрацией для жизни и быта их родных, посетили столовую учреждения и попробовали еду и напитки. После чего в клубе был устроен для них концерт.



Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, родители осужденных были приятно удивлены и благодарны администрации за те условия, в которых отбывают наказание их родные, за предоставленную возможность посетить колонии и за заботливое отношение к их близких.