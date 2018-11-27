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27.11.2018  11:19   

ЧП: мужчине стало плохо в метро (ФОТО)

В харьковской подземке спасли от смерти пассажира.


//newsroom.kh.ua

Как сообщает  Depo, ссылаясь на отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области,  сегодня, 27 ноября, на станции харьковского метро "Госпром" стало плохо мужчине. 

Медики оказали ему необходимую помощь на месте происшествия.

 От госпитализации мужчина отказался.

Источник:   Depo
 Тэги:  чп, метро, стало плохо, харьков
 
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