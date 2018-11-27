27.11.2018 11:19

ЧП: мужчине стало плохо в метро (ФОТО)

В харьковской подземке спасли от смерти пассажира.



//newsroom.kh.ua

Как сообщает Depo, ссылаясь на отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, сегодня, 27 ноября, на станции харьковского метро "Госпром" стало плохо мужчине.

Медики оказали ему необходимую помощь на месте происшествия.



От госпитализации мужчина отказался.