ЧП: мужчине стало плохо в метро (ФОТО)

В харьковской подземке спасли от смерти пассажира.
Как сообщает Depo, ссылаясь на отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, сегодня, 27 ноября, на станции харьковского метро "Госпром" стало плохо мужчине.
Медики оказали ему необходимую помощь на месте происшествия.
От госпитализации мужчина отказался.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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