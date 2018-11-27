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27.11.2018  11:53   

Пойман разбойник, отнявший у женщины телефон

Харьковские копы задержали преступника.


//hk.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ Нацполиции, в Основянский отдел поступило заявление от жительницы района. 

Женщина рассказала о том, что неизвестный мужчина подбежал к ней и выхватил из ее рук мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

 В ходе розыска поицейские Основянского отдела задержали за совершение преступления 29-летнего мужчину.

 Вещественное доказательство изъято.

 Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  186 (грабеж).  Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, он находится под стражей.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  преступление, разбой, харьков, грабитель
 
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