Пойман разбойник, отнявший у женщины телефон

Харьковские копы задержали преступника.
Как сообщили в ГУ Нацполиции, в Основянский отдел поступило заявление от жительницы района.
Женщина рассказала о том, что неизвестный мужчина подбежал к ней и выхватил из ее рук мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.
В ходе розыска поицейские Основянского отдела задержали за совершение преступления 29-летнего мужчину.
Вещественное доказательство изъято.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, он находится под стражей.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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давл.:
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