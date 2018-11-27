27.11.2018 11:53

Пойман разбойник, отнявший у женщины телефон

Харьковские копы задержали преступника.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ Нацполиции, в Основянский отдел поступило заявление от жительницы района.

Женщина рассказала о том, что неизвестный мужчина подбежал к ней и выхватил из ее рук мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.



В ходе розыска поицейские Основянского отдела задержали за совершение преступления 29-летнего мужчину.



Вещественное доказательство изъято.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, он находится под стражей.