27.11.2018 12:41

Отец, погубивший четырехлетнего малыша, может сесть на пять лет

Прокуратура утвердила подозрение отцу, из-за халатности которого 4-летний сын выпал с 6 этажа.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура №3 объявила о подозрении 27-летнему харьковчанину по факту злостного невыполнения родительских обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, говорится об отце 4-летнего мальчика, выпавшего из окна 6 этажа. Несчастный случай произошел в серпе текущего года в одном из общежитий на ул. Мира в г.. Харькове. Мужчина оставил ребенка на свою подругу. Женщина заснула, мальчик залез на диван, который стоял вплотную к открытому окну, потом на подоконник и, не удержавшись, упал с высоты. От полученных травм малыш скончался.



"В ходе досудебного расследования установлено, что отец пренебрегал своими обязанностями по уходу за ребенком длительное время. Мальчик не ходил в детский сад, был в неопрятной состоянии, не по сезону одет и тому подобное. Отец не создал для ребенка надлежащих санитарно-бытовых условий для пребывания в комнате. в частности, диван, на котором спали родители, был расположен вплотную к окну. на самых окнах не было решеток. Более того, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы при жизни малыш болел хроническим бронхитом, однако отец не обратился за медицинской й помощью, у малыша не было даже элементарных прививок ", - пояснил Р. Скуратович.



К тому же, по показаниям свидетелей - соседей семьи, однажды они уже предупредили возможную трагедию. Тогда женщины, гуляли во дворе со своими детьми, увидели, как малыш стоит в открытом окне на 6 этаже. Ребенок держался за веревку, привязанную поперек окна, и раскачивала ее. Одна из женщин бросилась на гору и забежала в комнату. Тогда мальчик там был один. Родители занимались своими делами на кухне.



Следователи пришли к выводу, что именно злостное невыполнение родителями своих обязанностей по уходу за ребенком и привело к трагедии.



Следует отметить, что пострадавший мальчик не единственный ребенок подозреваемого. В 2015 году он отказался от младшего сына и сдал младенец в детский дом. Мать детей покинула семью сразу после рождения второго малыша.



Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.



Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.