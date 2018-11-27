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27.11.2018  12:41   

Отец, погубивший четырехлетнего малыша, может сесть на пять лет

Прокуратура утвердила подозрение отцу, из-за халатности которого 4-летний сын выпал с 6 этажа.


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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура №3 объявила о подозрении 27-летнему харьковчанину по факту злостного невыполнения родительских обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, говорится об отце 4-летнего мальчика, выпавшего из окна 6 этажа.  Несчастный случай произошел в серпе текущего года в одном из общежитий на ул.  Мира в г.. Харькове.  Мужчина оставил ребенка на свою подругу.  Женщина заснула, мальчик залез на диван, который стоял вплотную к открытому окну, потом на подоконник и, не удержавшись, упал с высоты.  От полученных травм малыш скончался.
 
 "В ходе досудебного расследования установлено, что отец пренебрегал своими обязанностями по уходу за ребенком длительное время. Мальчик не ходил в детский сад, был в неопрятной состоянии, не по сезону одет и тому подобное. Отец не создал для ребенка надлежащих санитарно-бытовых условий для  пребывания в комнате. в частности, диван, на котором спали родители, был расположен вплотную к окну. на самых окнах не было решеток. Более того, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы при жизни малыш болел хроническим бронхитом, однако отец не обратился за медицинской  й помощью, у малыша не было даже элементарных прививок ", - пояснил Р. Скуратович.
 
 К тому же, по показаниям свидетелей - соседей семьи, однажды они уже предупредили возможную трагедию.  Тогда женщины, гуляли во дворе со своими детьми, увидели, как малыш стоит в открытом окне на 6 этаже.  Ребенок держался за веревку, привязанную поперек окна, и раскачивала ее.  Одна из женщин бросилась на гору и забежала в комнату.  Тогда мальчик там был один.  Родители занимались своими делами на кухне.
 
 Следователи пришли к выводу, что именно злостное невыполнение родителями своих обязанностей по уходу за ребенком и привело к трагедии.
 
 Следует отметить, что пострадавший мальчик не единственный ребенок подозреваемого.  В 2015 году он отказался от младшего сына и сдал младенец в детский дом.  Мать детей покинула семью сразу после рождения второго малыша.
 
 Досудебное расследование продолжается.  Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.
 
 Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ребенок выпал, отец под судом, харьков
 
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