27.11.2018 13:31

Пожилой мужчина сгорел ночью в собственном доме (ФОТО)

Спасатели Валковского района обнаружили на пепелище обгоревшее тело мужчины.



// ГСЧС

26 ноября в 23:09 ГСЧСников вызвали на пожар в селе Высокополье.

Когда на место прибыл дежурный караул 59-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧСЮ, деревянный дом горел полностью, крыша под действием огня упал внутрь. Площадь пожара составила 40 кв.м.



Во время пожаротушения спасатели нашли под обломками разрушенных конструкций обгоревшее тело 69-летнего хозяина.



В 22:20 пожар локализован, в 7:30 ликвидирован. Его причина устанавливается.