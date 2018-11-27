Пожилой мужчина сгорел ночью в собственном доме (ФОТО)

Спасатели Валковского района обнаружили на пепелище обгоревшее тело мужчины.
26 ноября в 23:09 ГСЧСников вызвали на пожар в селе Высокополье.
Когда на место прибыл дежурный караул 59-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧСЮ, деревянный дом горел полностью, крыша под действием огня упал внутрь. Площадь пожара составила 40 кв.м.
Во время пожаротушения спасатели нашли под обломками разрушенных конструкций обгоревшее тело 69-летнего хозяина.
В 22:20 пожар локализован, в 7:30 ликвидирован. Его причина устанавливается.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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