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27.11.2018  13:31   

Пожилой мужчина сгорел ночью в собственном доме (ФОТО)

Спасатели Валковского района обнаружили на пепелище обгоревшее тело мужчины.


// ГСЧС

26 ноября в 23:09 ГСЧСников вызвали на пожар в селе Высокополье.

Когда на место прибыл дежурный караул 59-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧСЮ, деревянный дом горел полностью, крыша под действием огня упал внутрь. Площадь пожара составила 40 кв.м.

Во время пожаротушения спасатели нашли под обломками разрушенных конструкций обгоревшее тело 69-летнего хозяина.

В 22:20 пожар локализован, в 7:30 ликвидирован. Его причина устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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