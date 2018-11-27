27.11.2018 14:37

На Морозова перевернулся автомобиль

Авария произошла 27 ноября около восьми часов утра.



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Водитель автомобиля Daewoo Sens не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



В результате ДТП никто не пострадал, материальный ущерб не причинен.

Водитель Daewoo Sens от оформления ДТП отказался.