На Морозова перевернулся автомобиль

Авария произошла 27 ноября около восьми часов утра.
Водитель автомобиля Daewoo Sens не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал, материальный ущерб не причинен.
Водитель Daewoo Sens от оформления ДТП отказался.
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