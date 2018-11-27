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27.11.2018  15:44   

Рецидивист чуть не озадачил хозяйку квартиры тремя трупами

Под Харьковм мужчина нанес ножевые ранения женщине и ее сыновьям.


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Как сообщает ГУ Нцполиции,  22 ноября в полицию поступило сообщение от местной жительницы. 

Женщина рассказала о том, что в ее доме неизвестный мужчина нанес ножевые ранения трем квартирантам. 

39-летнюю женщину и двух ее сыновей, 17 и 19 лет, доставили в больницу.

Следственным Шевченковского отделения полиции по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  15, п. 1 ч. 2 ст.  115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что вечером в дом потерпевшей пришел знакомый, с которым она последние несколько месяцев встречалась.  Между ними возник конфликт.  В ходе ссоры сыновья вступились за мать.  В результате гость достал нож и нанес ранения ребятам женщине.

В совершении преступления сотрудники полиции разоблачили ранее судимого 51-летнего жителя Шевченковского района.  Ему сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство.  Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  убийство, порезал, харьков
 
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