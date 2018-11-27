Рецидивист чуть не озадачил хозяйку квартиры тремя трупами

Под Харьковм мужчина нанес ножевые ранения женщине и ее сыновьям.
Как сообщает ГУ Нцполиции, 22 ноября в полицию поступило сообщение от местной жительницы.
Женщина рассказала о том, что в ее доме неизвестный мужчина нанес ножевые ранения трем квартирантам.
39-летнюю женщину и двух ее сыновей, 17 и 19 лет, доставили в больницу.
Следственным Шевченковского отделения полиции по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские установили, что вечером в дом потерпевшей пришел знакомый, с которым она последние несколько месяцев встречалась. Между ними возник конфликт. В ходе ссоры сыновья вступились за мать. В результате гость достал нож и нанес ранения ребятам женщине.
В совершении преступления сотрудники полиции разоблачили ранее судимого 51-летнего жителя Шевченковского района. Ему сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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