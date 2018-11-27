Главная Новости Криминал и происшествия На Южном вокзале четверолапый пограничник «обрадовался» пассажиру с наркотиками (ФОТО)
27.11.2018  16:01   

На Южном вокзале четверолапый пограничник «обрадовался» пассажиру с наркотиками (ФОТО)

Сотрудники отдела «Харьков» Харьковского отряда совместно с представителями Национальной полиции обнаружили наркотическое вещество.


// Госпогранслужба

Во время совместного патрулирования железнодорожной станции «Харьков-пассажирский» служебная собака сработала на 35-летнего пассажира.

В результате досмотра его личных вещей, в кармане и в рюкзаке мужчины обнаружено два пакета с «травкой». Общий вес зелья составил более 250 граммов.

Наркотическое вещество изъято и передано вместе с владельцем сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.

 

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  наркотики, харьков, пограничники
 
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