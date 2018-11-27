27.11.2018 17:01

Дачный вор может провести следующие шесть лет за решеткой

23-летний житель Волчанского района успел обокрасть два дома.



// Нацполиция

В полицию Волчанского отдела обратились 63-летняя жительница поселка Старый Салтов и 59-летняя харьковчанка. Женщины подали заявления о кражах из дома и территории двора.



Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний ранее судимый, безработный житель села Заречное Волчанского района.



Оказалось, что парень отслеживал дачные домовладения граждан, которые там не живут, и заранее планировал преступления. Он взламывал замки и проникал на территорию домов пострадавших. Ему удалось похитить чугунную плиту, ванну, металлический бидон и другие вещи.



Во время общения с полицейскими мужчина признался в содеянном и дал правдивые показания. Похищенное он успел продать почти за 2000 гривен.



Вещественные доказательства изъяты.



Следственным отделом Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.