Пьяный экс-сотрудник, ночью проникший на територию фирмы, был избит палкой и подстрелен

Лишь спустя два дня он обратился к медикам.
Как сообщает NewsRoom, в Балаклейскую районную больницу госпитализировали местного жителя с переломом стопы, а также пулевыми ранениями плеча, крестца и ягодицы.
Выяснилось, что он злоупотребил алкоголем и решил навестить бывших коллег, с которыми работал на пункте приема металлолома.
В 02:00 мужчина 1989 года рождения перебрался через забор на территорию предприятия и был обнаружен охранником.
По словам пострадавшего, сторож избил его палкой, а затем выстрелил в спину.
Тем не менее, житель села Андреевка направился домой и лишь спустя два дня обратился к медикам.
Правоохранители изъяли с места происшествия вещественные доказательства и сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: