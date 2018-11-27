Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный экс-сотрудник, ночью проникший на територию фирмы, был избит палкой и подстрелен
27.11.2018  16:49   

Пьяный экс-сотрудник, ночью проникший на територию фирмы, был избит палкой и подстрелен

Лишь спустя два дня он обратился к медикам.


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Как сообщает NewsRoom, в Балаклейскую районную больницу госпитализировали местного жителя с переломом стопы, а также пулевыми ранениями плеча, крестца и ягодицы.

Выяснилось, что он злоупотребил алкоголем и решил навестить бывших коллег, с которыми работал на пункте приема металлолома.

В 02:00 мужчина 1989 года рождения перебрался через забор на территорию предприятия и был обнаружен охранником.

По словам пострадавшего, сторож избил его палкой, а затем выстрелил в спину.

Тем не менее, житель села Андреевка направился домой и лишь спустя два дня обратился к медикам.

Правоохранители изъяли с места происшествия вещественные доказательства и сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник:   NR
 Тэги:  подстрелен, харьков, сотрудник
 
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