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27.11.2018  18:27   

Девушку в белых кедах ищет полиция (ФОТО)

Сотрудники Слободского отдела полиции устанавливают местонахождение Кристины Громаковой, 2004 года рождения.


// Facebook

Правоохранители сообщили, что девушка 25 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Рост Кристины около 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые русые, зеленые глаза.

Была одета в красную куртку с капюшоном, белые кеды, черные джинсы, черный рюкзак.

Работники Слободского отдела полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого с просьбой сообщить по телефонам: 102, (057) 737-13-66, (057) 737-23-46, 073-20-30-535 или другим удобным для вас способом.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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