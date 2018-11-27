Девушку в белых кедах ищет полиция (ФОТО)

Сотрудники Слободского отдела полиции устанавливают местонахождение Кристины Громаковой, 2004 года рождения.
Правоохранители сообщили, что девушка 25 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Рост Кристины около 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые русые, зеленые глаза.
Была одета в красную куртку с капюшоном, белые кеды, черные джинсы, черный рюкзак.
Работники Слободского отдела полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого с просьбой сообщить по телефонам: 102, (057) 737-13-66, (057) 737-23-46, 073-20-30-535 или другим удобным для вас способом.
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