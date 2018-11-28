Сутки перед введением военного положения в Харькове прошли без убийств

На официальной странице региональных полицейских появился видеоотчет со сведениями о зарегистрированных уголовных преступлениях, происшествиях и других событиях от 27 ноября 2018 года.
Согласно приведенным данным сутки прошли без убийств.
Однако продолжали угонять авто – 4 машины.
Зарегистрировано более 80 краж личного имущества харьковчан.
70 человек были задержаны за незаконный оборот наркотиков.
В пяти десятках ДТП пострадали 4 человека.
Пропали без вести 4 человека.
Пролиция продолжает поиски 2 несовершеннолетних.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
влажн.:
давл.:
ветер: