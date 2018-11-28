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28.11.2018  10:22   

Сутки перед введением военного положения в Харькове прошли без убийств

На официальной странице региональных полицейских появился видеоотчет со сведениями о зарегистрированных уголовных преступлениях, происшествиях и других событиях от 27 ноября 2018 года.


// facebook

Согласно приведенным данным сутки прошли без убийств.

Однако продолжали угонять авто – 4 машины.

Зарегистрировано более 80 краж личного имущества харьковчан.

70 человек были задержаны за незаконный оборот наркотиков.

В пяти десятках ДТП пострадали 4 человека.

Пропали без вести 4 человека.

Пролиция продолжает поиски 2 несовершеннолетних.

 

Источник:   НП
 Тэги:  криминал, сводка, харьков, кражи, убийство, жертва, дтп, розыск
 
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