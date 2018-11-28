Пойман псевдоминер и грабитель, ставший распространителем наркоты (ФОТО)

Полицейские Харькова задержали мужчину за сбыт наркотических веществ.
Как сообщили в ГУ Нацполиции, 37-летний харьковчанин 11 сентября за 500 гривен сбыл гражданину наркотическое средство «метадон» и лекарственное средство «дифенгидрамин». 26 ноября он повторно продал за 700 гривен том же гражданину метадон.
За совершение преступлений сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Киевского отдела полиции его задержали.
Как выяснилось, он привлекался к уголовной ответственности по ст. 186 (грабеж) и ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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