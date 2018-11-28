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28.11.2018  14:14   

Пойман псевдоминер и грабитель, ставший распространителем наркоты (ФОТО)

Полицейские Харькова задержали мужчину за сбыт наркотических веществ.


hk.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ Нацполиции, 37-летний харьковчанин  11 сентября за 500 гривен сбыл гражданину наркотическое средство «метадон» и лекарственное средство «дифенгидрамин».  26 ноября он повторно продал за 700 гривен том же гражданину метадон.

За совершение преступлений сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Киевского отдела полиции его задержали. 

Как выяснилось, он привлекался к уголовной ответственности по ст.  186 (грабеж) и ст.  259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст.  208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.  Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст.  307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  распространитель наркотиков, псевдоминер и грабитель, харьков
 
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