Под Харьковом пропал мужчина (ФОТО)

Сергей Вересов ушел из дома 22 ноября и до сих пор не вернулся.
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Балаклейского отдела устанавливают местонахождение Сергея Вересова, 1984 года рождения.
Мужчина 22 ноября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 165 см, темно-русые короткие волосы, темные глаза. На левой руке на указательном или среднем пальце отсутствует первая фаланга.
Был одет в коричневую Балонов куртку, синие джинсы, голубые кроссовки.
Правоохраниители просят сообщить в Балаклейский отдела полиции или по телефонам: дежурная часть - (049) 2-09-02, 0509355351, 0957940700, сектор уголовного розыска - 0953500453 или другим удобным способом.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
влажн.:
давл.:
ветер: