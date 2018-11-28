28.11.2018 14:49

Под Харьковом пропал мужчина (ФОТО)

Сергей Вересов ушел из дома 22 ноября и до сих пор не вернулся.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Балаклейского отдела устанавливают местонахождение Сергея Вересова, 1984 года рождения.

Мужчина 22 ноября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 165 см, темно-русые короткие волосы, темные глаза. На левой руке на указательном или среднем пальце отсутствует первая фаланга.



Был одет в коричневую Балонов куртку, синие джинсы, голубые кроссовки.



Правоохраниители просят сообщить в Балаклейский отдела полиции или по телефонам: дежурная часть - (049) 2-09-02, 0509355351, 0957940700, сектор уголовного розыска - 0953500453 или другим удобным способом.