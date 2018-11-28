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28.11.2018  13:02   

ДТП на проспкте Науки: водителя увезла скорая

Около половины десятого вечера 27 ноября произошла авария на перекрестке ул. Новгородской и просп. Науки.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Audi и Mazda, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Водителя автомобиля Mazda, пострадавшего в столкновении, госпитадизировала скорая.

Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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