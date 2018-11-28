ДТП на проспкте Науки: водителя увезла скорая

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 28 ноября День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.

В Харьков идут холода: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 28 ноября В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.