ДТП на проспкте Науки: водителя увезла скорая

Около половины десятого вечера 27 ноября произошла авария на перекрестке ул. Новгородской и просп. Науки.
Участниками ДТП стали автомобили Audi и Mazda, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Водителя автомобиля Mazda, пострадавшего в столкновении, госпитадизировала скорая.
Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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