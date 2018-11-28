На Полтавском Шляхе два ВАЗа не поделили дорогу (ФОТО)

Столкновение произошло около десяти часов вечера 27 ноября на ул.Полтавский Шлях, 7.
Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ 21144 при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2108 и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ 21144 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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