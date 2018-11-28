28.11.2018 14:03

На Полтавском Шляхе два ВАЗа не поделили дорогу (ФОТО)

Столкновение произошло около десяти часов вечера 27 ноября на ул.Полтавский Шлях, 7.



// Патрульная полиция

Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ 21144 при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2108 и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ 21144 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.