28.11.2018 14:10

Подростки, ограбившие магазин в Индустриальном районе под руководством рецидивиста, были оперативно задержаны полицией

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех прокомментировал резонансное ограбление на своей странице в Facebook



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28 ноября утром поступило сообщение о разбойном нападении на магазин в Индустриальном районе.

«Неизвестные в масках взломали двери, проникли в помещение.

В это время там находилась продавщица» - говорится в сообщении.

Грабители забрали почти 2000 гривен, различные товары и скрылись. У одного из нападавших был нож.

Патрульные полицейские получили описание преступников (в частности, особую примету - порез на руке), опросили возможных свидетелей и передали ориентировку другим экипажам.

К поиску злоумышленников были привлечены пешие патрули.

Четкая и слаженная работа полицейских принесла желаемый результат - уже через короткое время в районе Тракторозаводского сквера обнаружили двух подозреваемых.

На требование остановиться, они побежали в сторону лесополосы возле станции «Лосево». Преследование продолжалось не долго, их задержали.

К большому сожалению, правонарушителями оказались несовершеннолетние. Одному через две недели будет 14 лет, другому полгода назад исполнилось 13. С ними был еще и третий. Следственно-оперативная группа установила его личность. Ему 17 лет.

Все подростки живут в Харькове. Сейчас с ними работают полицейские.

«Уже открыто уголовное производство по статье «разбой». Установлено, что старший злоумышленник имеет криминальный опыт, его личность известная харьковским полицейским, и его ждет заслуженное наказание.

С подростками, которые впервые совершили преступление, будет проведена воспитательная работа», - резюмировал в своем сообщении Руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.