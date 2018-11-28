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28.11.2018  14:10   

Подростки, ограбившие магазин в Индустриальном районе под руководством рецидивиста, были оперативно задержаны полицией

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех прокомментировал резонансное ограбление на своей странице в Facebook


// facebook

28 ноября утром поступило сообщение о разбойном нападении на магазин в Индустриальном районе.

«Неизвестные в масках взломали двери, проникли в помещение. 

В это время там находилась продавщица» - говорится в сообщении.

Грабители забрали почти 2000 гривен, различные товары и скрылись. У одного из нападавших был нож.

 Патрульные полицейские получили описание преступников (в частности,  особую примету - порез на руке), опросили возможных свидетелей и передали ориентировку другим экипажам. 

К поиску злоумышленников были привлечены пешие патрули. 

Четкая и слаженная работа полицейских принесла желаемый результат - уже через короткое время в районе Тракторозаводского сквера обнаружили двух подозреваемых.

На требование остановиться, они побежали в сторону лесополосы возле станции «Лосево». Преследование продолжалось не долго, их задержали.

К большому сожалению, правонарушителями оказались несовершеннолетние. Одному через две недели будет 14 лет, другому полгода назад исполнилось 13. С ними был еще и третий. Следственно-оперативная группа установила его личность. Ему 17 лет.

Все подростки живут в Харькове. Сейчас с ними работают полицейские.

«Уже открыто уголовное производство по статье «разбой». Установлено, что старший злоумышленник имеет криминальный опыт, его личность известная харьковским полицейским, и его ждет заслуженное наказание.

С подростками, которые впервые совершили преступление, будет проведена воспитательная работа», - резюмировал в своем сообщении Руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

 

 

 

 

Источник:   Руководитель ГУ НП в Харьковской области Олег Бех
 Тэги:  ограбление, харьков, библика, лосево, подростки, рецидив, бех
 
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