Подростки, ограбившие магазин в Индустриальном районе под руководством рецидивиста, были оперативно задержаны полицией

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех прокомментировал резонансное ограбление на своей странице в Facebook
28 ноября утром поступило сообщение о разбойном нападении на магазин в Индустриальном районе.
«Неизвестные в масках взломали двери, проникли в помещение.
В это время там находилась продавщица» - говорится в сообщении.
Грабители забрали почти 2000 гривен, различные товары и скрылись. У одного из нападавших был нож.
Патрульные полицейские получили описание преступников (в частности, особую примету - порез на руке), опросили возможных свидетелей и передали ориентировку другим экипажам.
К поиску злоумышленников были привлечены пешие патрули.
Четкая и слаженная работа полицейских принесла желаемый результат - уже через короткое время в районе Тракторозаводского сквера обнаружили двух подозреваемых.
На требование остановиться, они побежали в сторону лесополосы возле станции «Лосево». Преследование продолжалось не долго, их задержали.
К большому сожалению, правонарушителями оказались несовершеннолетние. Одному через две недели будет 14 лет, другому полгода назад исполнилось 13. С ними был еще и третий. Следственно-оперативная группа установила его личность. Ему 17 лет.
Все подростки живут в Харькове. Сейчас с ними работают полицейские.
«Уже открыто уголовное производство по статье «разбой». Установлено, что старший злоумышленник имеет криминальный опыт, его личность известная харьковским полицейским, и его ждет заслуженное наказание.
С подростками, которые впервые совершили преступление, будет проведена воспитательная работа», - резюмировал в своем сообщении Руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
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