Студенты, торговавшие программой для кражи криптовалют, получили приговоры

Приговором Коминтерновского районного суда г. Харькова двое студентов одного из херсонских колледжей признаны виновными в сбыте вредных программных средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров.
Студентов четвертого курса приговорили к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
Досудебное расследование установило, что студенты, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним, продавали через интернет вредоносную программу, предназначенную для незаконного получения криптовалют с чужих счетов.
По словам самих осужденных, вирусную программу они приобрели также через интернет. Чтобы заработать на вредном программном продукте, ребята рекламировали свои услуги на специализированном форуме.
В марте этого года модифицированное приложение купили двое харьковчан, после чего «горе-хакеров» разоблачили правоохранители.
В судебном заседании осужденные полностью признали свою вину.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
влажн.:
давл.:
ветер: