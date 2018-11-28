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28.11.2018  14:37   

Студенты, торговавшие программой для кражи криптовалют, получили приговоры

Приговором Коминтерновского районного суда г. Харькова двое студентов одного из херсонских колледжей признаны виновными в сбыте вредных программных средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров.


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Студентов четвертого курса приговорили к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
 
Досудебное расследование установило, что студенты, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним, продавали через интернет вредоносную программу, предназначенную для незаконного получения криптовалют с чужих счетов.
 
По словам самих осужденных, вирусную программу они приобрели также через интернет. Чтобы заработать на вредном программном продукте, ребята рекламировали свои услуги на специализированном форуме.
 
В марте этого года модифицированное приложение купили двое харьковчан, после чего «горе-хакеров» разоблачили правоохранители.
 
В судебном заседании осужденные полностью признали свою вину.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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