28.11.2018 15:43

В харьковской тюрьме сыграли свадьбу (ФОТО)

В колонии это уже второй брак за 2018 год.



facebook.com

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 27 ноября 2018 в Первомайской колонии № 117 был зарегистрирован брак осужденного.



Александр был знаком с Анастасией еще раньше до того, как попал в места лишения свободы.

Их длительная дружба переросла в прочные отношения.

Представительница ЗАГСа в торжественной обстановке зарегистрировала брак и выдала свидетельство о браке.

Также молодожены получили множество теплых поздравлений, установок и добрых пожеланий. От имени администрации учреждения молодой семье было предоставлено внеочередное длительное свидание, чтобы они отпраздновали этот значительный день своей жизни.



С начала года это уже второе событие среди осужденных, которые нашли свои вторые половинки, находясь в местах лишения свободы, и выразили желание жениться.



Начальник учреждения Константин Козич искренне поздравил молодоженов и заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.