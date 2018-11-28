Главная Новости Криминал и происшествия В харьковской тюрьме сыграли свадьбу (ФОТО)
28.11.2018  15:43   

В харьковской тюрьме сыграли свадьбу (ФОТО)

В колонии это уже второй брак за 2018 год.


facebook.com

Как сообщает Криминально-исполнительная служба,  27 ноября 2018 в Первомайской колонии № 117 был зарегистрирован брак осужденного.

Александр был знаком с Анастасией еще раньше до того, как попал в места лишения свободы.

Их длительная дружба переросла в прочные отношения. 

Представительница ЗАГСа в торжественной обстановке зарегистрировала брак и выдала свидетельство о браке. 

Также молодожены получили множество теплых поздравлений, установок и добрых пожеланий.  От имени администрации учреждения молодой семье было предоставлено внеочередное длительное свидание, чтобы они отпраздновали этот значительный день своей жизни.

С начала года это уже второе событие среди осужденных, которые нашли свои вторые половинки, находясь в местах лишения свободы, и выразили желание жениться.

 Начальник учреждения Константин Козич искренне поздравил молодоженов и заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.

Тэги:  тюрьма, свадьба, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.11 Общество Гармонист за решеткой будет музыкой брать за душу колонию (ФОТО) 26.11 Криминал и происшествия Тюрьма распахнула двери: дети увидели место, в которое им не надо попадать (ФОТО) 20.11 Криминал и происшествия В Алексеевской колонии опровергли факт самоубийства сотрудника
 
 

Видео

Харьков работает в штатном режиме. Военное положение никак не отобразиться на жизнедеятельности города
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 