В харьковской тюрьме сыграли свадьбу (ФОТО)

В колонии это уже второй брак за 2018 год.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 27 ноября 2018 в Первомайской колонии № 117 был зарегистрирован брак осужденного.
Александр был знаком с Анастасией еще раньше до того, как попал в места лишения свободы.
Их длительная дружба переросла в прочные отношения.
Представительница ЗАГСа в торжественной обстановке зарегистрировала брак и выдала свидетельство о браке.
Также молодожены получили множество теплых поздравлений, установок и добрых пожеланий. От имени администрации учреждения молодой семье было предоставлено внеочередное длительное свидание, чтобы они отпраздновали этот значительный день своей жизни.
С начала года это уже второе событие среди осужденных, которые нашли свои вторые половинки, находясь в местах лишения свободы, и выразили желание жениться.
Начальник учреждения Константин Козич искренне поздравил молодоженов и заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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