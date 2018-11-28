28.11.2018 16:49

Мужчина, перевоспитывая мать, забил ее до смерти

Сотрудник облэнерго под Харьковом убил женщину.



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Как сообщает, ссылаясь на решение Первомайского суда, Город Х, 1 августа 2018 года мастер «Харьковоблэнерго» пришел с работы и решил серьезно поговорить с мамой.



По словам парня, женщина вела себя не совсем адекватно – злоупотребляла спиртным, перестала за собой следить, а однажды соседи по подъезду пожаловались, что она едва не подорвала дом, забыв еду на газовой плите.

Последние три месяца погибшая жила в одной квартире с сыном и его женой, довела жену до белого каления, из-за чего та ушла из дома.



В злосчастный день у мужчины снова возникла ссора с матерью – женщина спокойно сидела за столом и назидания сына игнорировала. Тогда у мужчины случился нервный срыв, он не выдержал и ударил мать.



Та упала со стула на пол и получила еще три удара по голове.



«После этого сын поднял ее и отнес в спальню. Женщина была в сознании, а потом уснула. Утром она позавтракала, а сын ушел на огород. Когда к обеду вернулся – увидел, что у матери стали синеть щеки, участилось дыхание и он вызвал «скорую».

Через 15 минут медики приехали и констатировали смерть женщины», - пишут в Едином судебном реестре.



За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть женщины, Первомайский горрайонный суд отправил парня на семь лет в тюрьму.