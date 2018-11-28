Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина, перевоспитывая мать, забил ее до смерти
28.11.2018  16:49   

Мужчина, перевоспитывая мать, забил ее до смерти

Сотрудник облэнерго под Харьковом убил женщину.


facebook.com

Как сообщает, ссылаясь на решение Первомайского суда, Город Х, 1 августа 2018 года мастер «Харьковоблэнерго» пришел с работы и решил серьезно поговорить с мамой.

По словам парня, женщина вела себя не совсем адекватно – злоупотребляла спиртным, перестала за собой следить, а однажды соседи по подъезду пожаловались, что она едва не подорвала дом, забыв еду на газовой плите.

Последние три месяца погибшая жила в одной квартире с сыном и его женой, довела жену до белого каления, из-за чего та ушла из дома.

В злосчастный день у мужчины снова возникла ссора с матерью – женщина спокойно сидела за столом и назидания сына игнорировала. Тогда у мужчины случился нервный срыв, он не выдержал и ударил мать.

Та упала со стула на пол и получила еще три удара по голове.

«После этого сын поднял ее и отнес в спальню. Женщина была в сознании, а потом уснула. Утром она позавтракала, а сын ушел на огород. Когда к обеду вернулся – увидел, что у матери стали синеть щеки, участилось дыхание и он вызвал «скорую».

Через 15 минут медики приехали и констатировали смерть женщины», - пишут в Едином судебном реестре.

За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть женщины, Первомайский горрайонный суд отправил парня на семь лет в тюрьму.

Источник:   Город Х
 Тэги:  смертельный удар, мать, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Харьков работает в штатном режиме. Военное положение никак не отобразиться на жизнедеятельности города
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 