Мужчина, перевоспитывая мать, забил ее до смерти

Сотрудник облэнерго под Харьковом убил женщину.
Как сообщает, ссылаясь на решение Первомайского суда, Город Х, 1 августа 2018 года мастер «Харьковоблэнерго» пришел с работы и решил серьезно поговорить с мамой.
По словам парня, женщина вела себя не совсем адекватно – злоупотребляла спиртным, перестала за собой следить, а однажды соседи по подъезду пожаловались, что она едва не подорвала дом, забыв еду на газовой плите.
Последние три месяца погибшая жила в одной квартире с сыном и его женой, довела жену до белого каления, из-за чего та ушла из дома.
В злосчастный день у мужчины снова возникла ссора с матерью – женщина спокойно сидела за столом и назидания сына игнорировала. Тогда у мужчины случился нервный срыв, он не выдержал и ударил мать.
Та упала со стула на пол и получила еще три удара по голове.
«После этого сын поднял ее и отнес в спальню. Женщина была в сознании, а потом уснула. Утром она позавтракала, а сын ушел на огород. Когда к обеду вернулся – увидел, что у матери стали синеть щеки, участилось дыхание и он вызвал «скорую».
Через 15 минут медики приехали и констатировали смерть женщины», - пишут в Едином судебном реестре.
За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть женщины, Первомайский горрайонный суд отправил парня на семь лет в тюрьму.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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