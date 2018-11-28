Главная Новости Криминал и происшествия Сотрудников харьковской колонии учили, как спастись от самоубийства (ФОТО)
28.11.2018  17:17   

Сотрудников харьковской колонии учили, как спастись от самоубийства (ФОТО)

В Качановской колонии №54 прочитаны лекции о предупреждении суицидального поведения среди персонала.


facebook.com

Как сообщает Криминально-исполнительная служба,  28 ноября 2018 в госучреждении Качановская колония №54 были проведены мероприятия, направленные на профилактику проявлений и возникновение признаков суицидального поведения среди персонала учреждения.

 Персоналом были пересмотрены информативный ролик «Профилактика самоубийств, в учреждениях исполнения наказаний», из которого работники узнали о большинстве причин совершения самоубийств, поняли негативное отношение влиятельных религиозных конфессий к суицидальным попыткам.  Также среди персонала учреждения было проведено тестирование, что помогло оценить общий психоэмоциональное состояние.

 «Воспитательная и психологическая работа с персоналом дает возможность своевременно предупредить и предотвратить проявления суицидальных случаев среди работников учреждения, о чем свидетельствует удовлетворительное психоэмоциональное состояние коллектива учреждения, определенный в результате тестирования», - отметил первый заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Сергей Квашин.

Напомним, что в СМИ прошла информация о  том, что сотрудник Алексеевской колонии покончил с собой повесившись из-за мерещившихся ему заключенных.  

Тэги:  тюрьма, самоубийство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.11 Криминал и происшествия В харьковской тюрьме сыграли свадьбу (ФОТО) 27.11 Общество Гармонист за решеткой будет музыкой брать за душу колонию (ФОТО) 26.11 Криминал и происшествия Тюрьма распахнула двери: дети увидели место, в которое им не надо попадать (ФОТО)
 
 

Видео

Харьков работает в штатном режиме. Военное положение никак не отобразиться на жизнедеятельности города
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 