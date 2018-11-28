Сотрудников харьковской колонии учили, как спастись от самоубийства (ФОТО)

В Качановской колонии №54 прочитаны лекции о предупреждении суицидального поведения среди персонала.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 28 ноября 2018 в госучреждении Качановская колония №54 были проведены мероприятия, направленные на профилактику проявлений и возникновение признаков суицидального поведения среди персонала учреждения.
Персоналом были пересмотрены информативный ролик «Профилактика самоубийств, в учреждениях исполнения наказаний», из которого работники узнали о большинстве причин совершения самоубийств, поняли негативное отношение влиятельных религиозных конфессий к суицидальным попыткам. Также среди персонала учреждения было проведено тестирование, что помогло оценить общий психоэмоциональное состояние.
«Воспитательная и психологическая работа с персоналом дает возможность своевременно предупредить и предотвратить проявления суицидальных случаев среди работников учреждения, о чем свидетельствует удовлетворительное психоэмоциональное состояние коллектива учреждения, определенный в результате тестирования», - отметил первый заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Сергей Квашин.
Напомним, что в СМИ прошла информация о том, что сотрудник Алексеевской колонии покончил с собой повесившись из-за мерещившихся ему заключенных.
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