28.11.2018 17:40

Спасатели не успели спасти от пожара гордость советского автопрома (ФОТО)

Индустриальный район: спасатели ликвидировали пожар в гараже, где загорелся автомобиль «Волга».



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28 ноября в 14:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в частном гараже по адресу: г.. Харьков, ул. 12-го Апреля, 5-в.

К месту происшествия выехали 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах в составе 10 спасателей.

По прибытию к месту вызова было установлено, что за в этом гараже горел автомобиль ГАЗ 3110 2000 года выпуска.

Пламя от него также перекинулось на вещи, которые находились рядом. Площадь пожара составила около 15 кв. м.

Существовала угроза другим гаражам, пристроенным с разных сторон. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар оперативно локализовали в 14:30, не дав возможности огня распространиться на соседние гаражи.

Полная ликвидация состоялась в 15:24. Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети автомобиля. Ущерб устанавливаются.