Спасатели не успели спасти от пожара гордость советского автопрома (ФОТО)

Индустриальный район: спасатели ликвидировали пожар в гараже, где загорелся автомобиль «Волга».
28 ноября в 14:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в частном гараже по адресу: г.. Харьков, ул. 12-го Апреля, 5-в.
К месту происшествия выехали 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах в составе 10 спасателей.
По прибытию к месту вызова было установлено, что за в этом гараже горел автомобиль ГАЗ 3110 2000 года выпуска.
Пламя от него также перекинулось на вещи, которые находились рядом. Площадь пожара составила около 15 кв. м.
Существовала угроза другим гаражам, пристроенным с разных сторон. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар оперативно локализовали в 14:30, не дав возможности огня распространиться на соседние гаражи.
Полная ликвидация состоялась в 15:24. Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети автомобиля. Ущерб устанавливаются.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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