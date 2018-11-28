Водитель маршрутки осужден за смерть пассажирки

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова 51-летнего мужчину признали виновным в совершении смертельного ДТП.
Водителя автобуса приговорили к 4 годам за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.
Происшествие случилось в конце ноября 2012 года в одном из городских маршрутных автобусов. После очередной остановки, недалеко Харьковского тракторного завода, водитель не убедился, что двери автобуса плотно закрылись, и продолжил движение. В это время на лестнице у входа стояли двое пассажиров. На ходу двери внезапно открылись, и люди выпали прямо на дорогу.
В результате аварии 71-летняя женщина получила серьезную травму головы. Пенсионерка неделю находилась в коме, спасти ее врачам не удалось.
Другой пассажир, стоявший у двери, не получил серьезных повреждений.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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