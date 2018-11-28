28.11.2018 19:01

Водитель маршрутки осужден за смерть пассажирки

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова 51-летнего мужчину признали виновным в совершении смертельного ДТП.



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Водителя автобуса приговорили к 4 годам за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.



Происшествие случилось в конце ноября 2012 года в одном из городских маршрутных автобусов. После очередной остановки, недалеко Харьковского тракторного завода, водитель не убедился, что двери автобуса плотно закрылись, и продолжил движение. В это время на лестнице у входа стояли двое пассажиров. На ходу двери внезапно открылись, и люди выпали прямо на дорогу.



В результате аварии 71-летняя женщина получила серьезную травму головы. Пенсионерка неделю находилась в коме, спасти ее врачам не удалось.



Другой пассажир, стоявший у двери, не получил серьезных повреждений.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.