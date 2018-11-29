Главная Новости Криминал и происшествия Очередная авария авто и трамвая (ФОТО)
29.11.2018  09:30   

Очередная авария авто и трамвая (ФОТО)

В Харькове такси протаранило трамвай Пострадал пассажир такси и люди, которые из-за перекрытого трамваем пути опоздали на работу.


// facebook

Об этом на своей странице в « Фейсбук»  написал директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Еще семи утра не было, а уже встретились. Таксист на« Ланосе »недалеко от «Французского бульвара» не пропустил трамвай, хотя обязан был по всем правилам. В результате пассажира такси забрала скорая - травма руки. Трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение в обе стороны», - написал он.

Источник:   Странцца Ю.Сидоренко в Facebook
 Тэги:  такси, харьков, трамвай, смдоренко, пострадавший, пассажир, пдд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.11 Власть Налоговая занялась харьковскими таксистами 09.11 Криминал и происшествия В Харькове пассажир разбил таксисту голову 02.05 Криминал и происшествия Харьковские патрульные обнаружили водителя с признаками опьянения
 
 

Видео

Гражданам приходят фейковые SMS о мобилизации
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 