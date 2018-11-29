Очередная авария авто и трамвая (ФОТО)

В Харькове такси протаранило трамвай Пострадал пассажир такси и люди, которые из-за перекрытого трамваем пути опоздали на работу.
Об этом на своей странице в « Фейсбук» написал директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
«Еще семи утра не было, а уже встретились. Таксист на« Ланосе »недалеко от «Французского бульвара» не пропустил трамвай, хотя обязан был по всем правилам. В результате пассажира такси забрала скорая - травма руки. Трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение в обе стороны», - написал он.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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