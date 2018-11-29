29.11.2018 09:50

Харьковские пограничники разоблачили проводника, который пытался незаконно провезти 15 меховых изделий

Обзорная группа обнаружила тайник полный мехами из лисицы и песца



://kh.depo.ua/

По данным пограничников, 28 ноября во время проверки одного из вагонов поезда Москва-Харьков в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно - в межпотолочном пространстве, общая обзорная группа нашла 15 меховых изделий - шуб из лисиц и песцов.

Партию изделий пытался незаконно переместить через границу проводник, 34-летний гражданин Украины.

На нарушителя составлен протокол, меховые изделия изъяти в установленном порядке.