Харьковские пограничники разоблачили проводника, который пытался незаконно провезти 15 меховых изделий

Обзорная группа обнаружила тайник полный мехами из лисицы и песца
По данным пограничников, 28 ноября во время проверки одного из вагонов поезда Москва-Харьков в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно - в межпотолочном пространстве, общая обзорная группа нашла 15 меховых изделий - шуб из лисиц и песцов.
Партию изделий пытался незаконно переместить через границу проводник, 34-летний гражданин Украины.
На нарушителя составлен протокол, меховые изделия изъяти в установленном порядке.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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