Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские пограничники разоблачили проводника, который пытался незаконно провезти 15 меховых изделий
29.11.2018  09:50   

Харьковские пограничники разоблачили проводника, который пытался незаконно провезти 15 меховых изделий

Обзорная группа обнаружила тайник полный мехами из лисицы и песца


://kh.depo.ua/

По данным пограничников, 28 ноября во время проверки одного из вагонов поезда Москва-Харьков в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно - в межпотолочном пространстве, общая обзорная группа нашла 15 меховых изделий - шуб из лисиц и песцов.

Партию изделий пытался незаконно переместить через границу проводник, 34-летний гражданин Украины.

На нарушителя составлен протокол, меховые изделия изъяти в установленном порядке.

Источник:   Депо.Харьков
 Тэги:  проводник, вагон, харьков, пограничник, отряд, обзор, тайник, лиса, песец
 
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