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29.11.2018  10:10   

В Харькове «закладчик» с наркотиками пытался сбежать от патрульных

Молодой человек признался, что у него при себе есть наркотическое вещество – «соли»


://newsroom.kh.ua

В Харькове правоохранители задержали молодого человека с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во время патрулирования улицы 23 Августа копы заметили парня, который что-то искал возле одного из домов. Увидев стражей порядка, харьковчанин попытался сбежать, но был задержан.

В ходе беседы молодой человек признался, что у него при себе есть наркотическое вещество – «соли».

Во время досмотра патрульные изъяли у фигуранта несколько свертков с «зельем», после чего вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее правоохранители в центре Харькова задержали мужчину с большим количеством наркотиков. Инцидент произошел на улице Чернышевской. Около 23:00 копы заметили автомобиль Daewoo Lanos на иностранных номерах. Когда стражи порядка направились к машине, из нее вышел мужчина и быстро направился в противоположную от полицейских сторону. Тем не менее, патрульные догнали мужчину и провели его поверхностный досмотр, в ходе которого обнаружили 22 пакета с веществом растительного происхождения.

Источник:   newsroom
 Тэги:  закладка, харьков, полиция, наркотики, оборот, нарушение, протокол
 
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