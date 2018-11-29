В Харькове «закладчик» с наркотиками пытался сбежать от патрульных

Молодой человек признался, что у него при себе есть наркотическое вещество – «соли»
В Харькове правоохранители задержали молодого человека с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Во время патрулирования улицы 23 Августа копы заметили парня, который что-то искал возле одного из домов. Увидев стражей порядка, харьковчанин попытался сбежать, но был задержан.
В ходе беседы молодой человек признался, что у него при себе есть наркотическое вещество – «соли».
Во время досмотра патрульные изъяли у фигуранта несколько свертков с «зельем», после чего вызвали на место следственно-оперативную группу.
Напомним, ранее правоохранители в центре Харькова задержали мужчину с большим количеством наркотиков. Инцидент произошел на улице Чернышевской. Около 23:00 копы заметили автомобиль Daewoo Lanos на иностранных номерах. Когда стражи порядка направились к машине, из нее вышел мужчина и быстро направился в противоположную от полицейских сторону. Тем не менее, патрульные догнали мужчину и провели его поверхностный досмотр, в ходе которого обнаружили 22 пакета с веществом растительного происхождения.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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