29.11.2018 11:49

ДТП за сутки: 48 аварий и более 400 нарушений ПДД

В результате аварий пострадали 4 человека.



24tv.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции за прошедшие сутки произошло 48 ДТП, в которых пострадали 4 человка.



Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 418 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 2 административных протокола по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.