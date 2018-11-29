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29.11.2018  11:49   

ДТП за сутки: 48 аварий и более 400 нарушений ПДД

В результате аварий пострадали 4 человека.


24tv.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции за прошедшие сутки произошло 48 ДТП, в которых пострадали 4 человка.

 Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 418 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

 За управление в нетрезвом виде составлено 2 административных протокола по ст.  130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, нарушения пдд, харьков
 
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