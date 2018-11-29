ДТП за сутки: 48 аварий и более 400 нарушений ПДД

В результате аварий пострадали 4 человека.
Как сообщает ГУ Нацполиции за прошедшие сутки произошло 48 ДТП, в которых пострадали 4 человка.
Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 418 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 2 административных протокола по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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