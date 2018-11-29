Под Харьковом пожарные успели спасти хозяев дома (ФОТО)

Во время пожара в частном доме пострадало 2 человека.
Как сообщает ГУ ГСЧС 28 ноября в 17:40 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: село Александровка Зачепиловского района на ул. Садовой, 10.
К месту происшествия было направлено районное подразделение Службы спасения. На момент его прибытия в доме горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Во время пожара получили ожоги хозяева домовладения: женщина 1964 и мужчина 1962 годов рождения.
Бригадой скорой медицинской помощи их госпитализировали в Зачепиловскую центральную районную больницу.
В 18:14 пожар локализовали, в 19:17 полностью ликвидировали. Его причина сейчас устанавливается.
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В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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