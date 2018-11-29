29.11.2018 12:17

Под Харьковом пожарные успели спасти хозяев дома (ФОТО)

Во время пожара в частном доме пострадало 2 человека.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 28 ноября в 17:40 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: село Александровка Зачепиловского района на ул. Садовой, 10.



К месту происшествия было направлено районное подразделение Службы спасения. На момент его прибытия в доме горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Во время пожара получили ожоги хозяева домовладения: женщина 1964 и мужчина 1962 годов рождения.

Бригадой скорой медицинской помощи их госпитализировали в Зачепиловскую центральную районную больницу.



В 18:14 пожар локализовали, в 19:17 полностью ликвидировали. Его причина сейчас устанавливается.