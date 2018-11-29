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29.11.2018  12:17   

Под Харьковом пожарные успели спасти хозяев дома (ФОТО)

Во время пожара в частном доме пострадало 2 человека.


//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 28 ноября в 17:40 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: село Александровка Зачепиловского района на ул. Садовой, 10.

К месту происшествия было направлено районное подразделение Службы спасения. На момент его прибытия в доме горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Во время пожара получили ожоги хозяева домовладения: женщина 1964 и мужчина 1962 годов рождения.

Бригадой скорой медицинской помощи их госпитализировали в Зачепиловскую центральную районную больницу.

В 18:14 пожар локализовали, в 19:17 полностью ликвидировали. Его причина сейчас устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасли хозяев, харьков
 
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