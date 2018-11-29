На пешеходном переходе сбит иномаркой пьяный харьковчанин (ФОТО)

Девушка-водитель на улице Бучмы не успела среагировать на появление мужчины под хмельком.
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 28 ноября в 23.20 на улице Бучмы в Московском районе.
Автомобиль «Hyundai» под управлением 25-летней девушки совершил наезд на пешехода.
С ее слов, человек внезапно появился перед авто и она не успела затормозить.в Харькове на пешеходном переходе женщина-водитель иномарки сбил мужчину.
51-летнего пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.
На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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