29.11.2018 13:19

На пешеходном переходе сбит иномаркой пьяный харьковчанин (ФОТО)

Девушка-водитель на улице Бучмы не успела среагировать на появление мужчины под хмельком.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 28 ноября в 23.20 на улице Бучмы в Московском районе.

Автомобиль «Hyundai» под управлением 25-летней девушки совершил наезд на пешехода.

С ее слов, человек внезапно появился перед авто и она не успела затормозить.в Харькове на пешеходном переходе женщина-водитель иномарки сбил мужчину.



51-летнего пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.



На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.



Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства аварии устанавливаются.