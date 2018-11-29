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29.11.2018  13:19   

На пешеходном переходе сбит иномаркой пьяный харьковчанин (ФОТО)

Девушка-водитель на улице Бучмы не успела среагировать на появление мужчины под хмельком.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 28 ноября в 23.20 на улице Бучмы в Московском районе. 

Автомобиль «Hyundai» под управлением 25-летней девушки совершил наезд на пешехода. 

С ее слов, человек внезапно появился перед авто и она не успела затормозить.в  Харькове на пешеходном переходе женщина-водитель иномарки сбил мужчину.
 
51-летнего пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа.  Как выяснилось, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информация внесена в журнал единого учета.  Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, на переходе сбит пьяный, харьков
 
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