Наркопритон в собственном доме устроил для приятелей житель Харьковщины

Во время обыска жилья 35-летнего мужчину работники Зачепиловского отделения полиции изъяли оборудование для изготовления наркотических веществ и медицинские шприцы.
Полицейские получили заявление, что на территории одного из домовладений Зачепиловки употребляют наркотики.
На месте правоохраниели выяснили, что хозяин дома предоставлял помещение для изготовления и употребления наркотических средств своим 35 и 42-летним товарищам, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Следственным Зачепиловского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
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