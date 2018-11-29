Разбушевавшийся по пьяни старик одним ударом убил мужчину (ФОТО)

Пенсионер нанес 42-летнему знакомому смертельное ранение ножом.
Тяжкий злочин скоїв 72-річний житель міста Дергачі.
26 листопада до Дергачівського відділу поліції звернулась місцева мешканка. Вона повідомила про те, що її 42-річний брат пішов у гості до товариша і додому не повернувся.
Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що чоловіки розпивали спиртні напої. Після застілля між ними та 72-річним господарем будинку стався конфлікт. В ході сварки пенсіонер схопив кухонний ніж та вдарив 42-річного гостя. До приїзду медиків потерпілий помер.
Т.в.о. начальника Дергачівського відділу поліції капітан поліції Максим Полупан розповів, що поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії чоловіка кваліфіковані слідчим за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З місця події вилучені речові докази та направлені на експертизу. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 ноября в Дергачевский отдел обратилась местная жительница.
Она сообщила о том, что ее 42-летний брат пошел в гости к товарищу и домой не вернулся.
Работники следственно-оперативной группы установили, что мужчины распивали спиртные напитки.
После застолья между ними и 72-летним хозяином дома произошел конфликт.
В ходе ссоры пенсионер схватил кухонный нож и ударил 42-летнего гостя.
До приезда медиков пострадавший скончался.
И.о. начальника Дергачевского отдела полиции капитан полиции Максим Полупан рассказал, что полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Действия мужчины квалифицированы следователем по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства и направлены на экспертизу.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
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