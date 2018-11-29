Разбушевавшийся по пьяни старик одним ударом убил мужчину (ФОТО)

Тяжкий злочин скоїв 72-річний житель міста Дергачі.

26 листопада до Дергачівського відділу поліції звернулась місцева мешканка. Вона повідомила про те, що її 42-річний брат пішов у гості до товариша і додому не повернувся.

Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що чоловіки розпивали спиртні напої. Після застілля між ними та 72-річним господарем будинку стався конфлікт. В ході сварки пенсіонер схопив кухонний ніж та вдарив 42-річного гостя. До приїзду медиків потерпілий помер.

Т.в.о. начальника Дергачівського відділу поліції капітан поліції Максим Полупан розповів, що поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії чоловіка кваліфіковані слідчим за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З місця події вилучені речові докази та направлені на експертизу. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.