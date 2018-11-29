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29.11.2018  14:19   

Разбушевавшийся по пьяни старик одним ударом убил мужчину (ФОТО)

Пенсионер нанес 42-летнему знакомому смертельное ранение ножом.


hk.npu.gov.ua

В Дергачівському районі пенсіонер наніс чоловіку смертельне поранення

Вбивство

Тяжкий злочин скоїв 72-річний житель міста Дергачі.

26 листопада до Дергачівського відділу поліції звернулась місцева мешканка. Вона повідомила про те, що її 42-річний брат пішов у гості до товариша і додому не повернувся.

Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що чоловіки розпивали спиртні напої. Після застілля між ними та 72-річним господарем будинку стався конфлікт. В ході сварки пенсіонер схопив кухонний ніж та вдарив 42-річного гостя. До приїзду медиків потерпілий помер.

Т.в.о. начальника Дергачівського відділу поліції капітан поліції Максим Полупан розповів, що поліцейські затримали підозрюваного  в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії чоловіка кваліфіковані слідчим за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З місця події вилучені речові докази та направлені на  експертизу. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/v-dergachivskomu-rajoni-pensioner-nanis-choloviku-smertelne-poranennya/

Как сообщает ГУ Нацполиции,  26 ноября в Дергачевский отдел обратилась местная жительница. 

Она сообщила о том, что ее 42-летний брат пошел в гости к товарищу и домой не вернулся.

Работники следственно-оперативной группы установили, что мужчины распивали спиртные напитки. 

После застолья между ними и 72-летним хозяином дома произошел конфликт. 

В ходе ссоры пенсионер схватил кухонный нож и ударил 42-летнего гостя. 

До приезда медиков пострадавший скончался.

 И.о.  начальника Дергачевского отдела полиции капитан полиции Максим Полупан рассказал, что полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Действия мужчины квалифицированы следователем по ч. 1 ст.  115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

С места происшествия изъяты вещественные доказательства и направлены на экспертизу. 

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. 

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  убийство, старик зарезал мужчину, харьков
 
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