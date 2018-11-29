В Липовой роще срезали кабель

Патрульные оперативно обнаружили вероятного вора.
В ночь на 29 ноября в полицию сообщили о краже кабеля на улице Перовской.
На месте патрульные обнаружили два открытых колодца кабельной связи и обрезанный провод. Правоохранители начали поиски.
На улице Лысенко патрульные обнаружили мужчину, который нес похищенный кабель. Также у него были отвертка и нож.
Подозреваемого передали сотрудникам следственно-оперативной группы.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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