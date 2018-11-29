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29.11.2018  14:30   

В Липовой роще срезали кабель

Патрульные оперативно обнаружили вероятного вора.


// Патрульная полиция

В ночь на 29 ноября в полицию сообщили о краже кабеля на улице Перовской.

На месте патрульные обнаружили два открытых колодца кабельной связи и обрезанный провод. Правоохранители начали поиски.

На улице Лысенко патрульные обнаружили мужчину, который нес похищенный кабель. Также у него были отвертка и нож.

Подозреваемого передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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