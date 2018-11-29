29.11.2018 14:30

В Липовой роще срезали кабель

Патрульные оперативно обнаружили вероятного вора.



// Патрульная полиция

В ночь на 29 ноября в полицию сообщили о краже кабеля на улице Перовской.



На месте патрульные обнаружили два открытых колодца кабельной связи и обрезанный провод. Правоохранители начали поиски.



На улице Лысенко патрульные обнаружили мужчину, который нес похищенный кабель. Также у него были отвертка и нож.



Подозреваемого передали сотрудникам следственно-оперативной группы.