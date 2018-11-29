29.11.2018 14:20

На Харьковщине количество лесных пожаров уменьшилось по сравнению с прошлым годом в 2 раза, а площадь пожаров в 2,5 раза

Харьковские гослесхозы на расширенном собрании подвели итоги совместной с ГСЧС борьбы за региональные леса.



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22 ноября текущего года была проведена расширенное совещание по вопросам охраны и защиты леса на базе государственного предприятия «Октябрьское лесное хозяйство». К участию в совещании были задействованы главные лесничие, лесничие и инженеры охраны и защиты леса подчиненных предприятий. Под председательством начальника управления Александра Зинченко совещание прошло достаточно активно и информативно.

По его словам, ввиду аномальной жары, практически в течение всего 2018 года в лесных насаждениях Харькова и области содержалась чрезвычайная пожарная ситуация.

Затрудняло пожарную ситуацию массовое выжигание сухой растительности на землях других лесопользователей. На тушение таких пожаров лесничим пришлось тратить значительные усилия.

В текущем году в лесных насаждениях гослесхозов, которые координируются областным управлением, выявлено и ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 96,05 га.

Сергей Желтоног, начальник отдела организации охраны и защиты леса, охотничьего хозяйства и охраны труда Управления в своем выступлении отметил, что: «По сравнению до 2017 года количество лесных пожаров уменьшилось почти в два раза, а площадь, пройденная лесными пожарами уменьшилась в 2,5 раза . С целью оперативного тушения лесных пожаров в 22 случаях привлекались подразделения Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области ».

Обеспечена надлежащая работу 32 лесных пожарных станций, выполнение пожароохранных мероприятий и тушения лесных пожаров осуществляют 213 работников ведомственной пожарной охраны и 578 работников государственной лесной охраны.

В текущем году перекрыто 713 неплановых дорог в лесные насаждения, установлено 609 аншлагов и плакатов на противопожарную тематику, проведено 399 выступлений в средствах массовой информации, 3921 лекцию и беседу с населением и отдыхающими.

Работниками государственной лесной охраны проведено 2148 рейдов по профилактике нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, в ходе которых выявлено и привлечено к административной ответственности 214 нарушителей, наложено 19,4тис. грн. штрафов.