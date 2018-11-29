29.11.2018 15:15

«Срубить елочку под самый корешок» без ведома лесника на Харьковщине практически невозможно.

На своем итоговом расширенном собрании работники харьковских гослесхозов подвели итоги борьбы с незаконными вырубками.



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С начала 2018 года в лесах Харьковщины перекрыто 713 неплановых дорог в лесные насаждения.

Хотя незаконные вырубки пресекаются лесниками совместно с силовыми структурами области, данная проблема не теряет актуальности ни в области ни в целом в государстве.

В текущем году в насаждениях лесного фонда подчиненных лесохозяйственных предприятий Харьковской области выявлено 178 случаев незаконных вырубок, объем незаконных вырубок составил 760 куб. м. «Черные лесорубы» причинили ущерб на сумму 5,6 млн. грн.

Как следует из отчетов лесхозных начальников - выявление виновных в совершении незаконных вырубок составляет 45%.

Если анализировать ситуацию в целом по области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года основные показатели улучшены.

Так количество вырубок уменьшилась и составляет 58%, объем уменьшился (36% от прошлогоднего).

В 4,1 раза увеличился процент возмещения убытков.

Повысился процент выявления виновных и составил 105% от прошлогоднего.

В 82 случаях лесохозяйственными предприятиями материалы о незаконных порубах направлено в подразделения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.