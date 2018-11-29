29.11.2018 15:41

Шоколадный маньяк отделался испытательным сроком

Московский районный суд Харькова рассмотрел дело воришки-любителя сладостей.



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26 ноября Московский районный суд Харькова рассмотрел дело и вынес приговор ранее судимому любителю сладостей.

Харьковчанин несколько раз крал из супермаркетов.

Особенно он был падок на шоколад. Так, 1 03.02.2018, находясь в супермаркете «Класс», он похитил 12 плиток молочного шоколада «Belgian Milr Hazelnut Crunch», 11 плиток молочного шоколада «Milka Kraft» на на сумму 866,70грн., и положил вышеупомянутый товар до внутренних карманов своей куртки, а затем вынес из магазина, не оплатив.



Ему этого было мало и он 1 07. 2018, в том же магазине украрл 8 плиток шоколада «Belgian White Strawberry» и положил вышеупомянутый товар во внутренний карман своей куртки и прошел мимо кассовой зоны, не рассчитавшись за товар.



Но у выхода из супермаркета был остановлен сотрудниками полиции и в дальнейшем похищенный товар изъят.



Затем он украл в супермаркете «Велмарт» 7 плиток молочного шоколада с лесным орехом «Libeert Belgian milk with hazelnuts Lukeny» на 490грн., положив их во внутренний карман своей куртки. Но ему вновь пришлось вернуть товар, так как его остановила охрана супермаркета.



Воришка полностью признал свою вину, заявив, что плитки продал и купил лекарства.



Суд, помимо оплаты судебных издержек, назначил ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с 3-летним испытательным сроком.