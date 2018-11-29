Дешевые дрова обошлись мужчине в 140 тысяч гривен

Прокуратура через суд обязала незаконного лесоруба возместить более 140 тысяч гривен убытков.
Злоумышленника разоблачили «на горячем» в июле текущего года на территории Хотимлянский лесничества вблизи с. Великая Бабка. Мужчина, не имея никаких разрешительных документов, бензопилой уничтожил дубы и клен.
Волчанский районный суд Харьковской области поддержал позицию Чугуевского местной прокуратуры и признал виновным 36-летнего харьковчанина в незаконной порубке деревьев.
Суд наказал незаконного лесоруба штрафом и обязал возместить нанесенный ущерб. В целом по приговору суда осужден должен уплатить более 140 тыс. грн.
Сейчас приговор суда вступил в силу, а незаконный лесоруб возместил нанесенный ущерб.
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