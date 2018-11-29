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29.11.2018  16:46   

Наглый вор стащил сумку на глазах у ребенка

Преступник проник в помещение через балкон.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, с соответствующим заявлением в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратился 33-летний местный житель.

32-летний житель города Мерефа проник в чужую квартиру и украл 10 тысяч российских рублей и 2 тысячи гривен.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

В ходе розысков копы быстро установили лицо, причастное к совершению преступления.

Им оказался безработный 32 - летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Как выяснилось, подозреваемый в 2017 году досрочно освободился из мест лишения свободы, однако на путь исправления не стал и вновь совершил преступление.

Следователи установили, что злоумышленник проник в помещение путем повреждения балконной двери, увидел на стуле сумку, в которой находились деньги, быстренько забрал и скрылся в неизвестном направлении.

Вора даже не остановил несовершеннолетний мальчик, который в это время зашел в комнату.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 ( грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  воровство, ребенок, харьков
 
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