Наглый вор стащил сумку на глазах у ребенка

Преступник проник в помещение через балкон.
Как сообщает ГУ Нацполиции, с соответствующим заявлением в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратился 33-летний местный житель.
32-летний житель города Мерефа проник в чужую квартиру и украл 10 тысяч российских рублей и 2 тысячи гривен.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
В ходе розысков копы быстро установили лицо, причастное к совершению преступления.
Им оказался безработный 32 - летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Как выяснилось, подозреваемый в 2017 году досрочно освободился из мест лишения свободы, однако на путь исправления не стал и вновь совершил преступление.
Следователи установили, что злоумышленник проник в помещение путем повреждения балконной двери, увидел на стуле сумку, в которой находились деньги, быстренько забрал и скрылся в неизвестном направлении.
Вора даже не остановил несовершеннолетний мальчик, который в это время зашел в комнату.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 ( грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.
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