На Основе во время движения загорелся Chevrolet (ФОТО)

Пожар произошел вечером 28 ноября на улице Достоевского.
Вызов пожарным поступил в 19:04. Спасателям сообщили, что на улице Достоевского во время движения загорелся автомобиль Chevrolet Aveo.
Прибыв на место, пожарные увидели, что в машине горит моторный отсек на площади 2 кв.м.
Уже в 19:11 бойцы ГСЧС локализовали пожар и в 19:34 ликвидировали ее.
Причины возгорания выясняется.
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