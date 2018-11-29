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29.11.2018  16:55   

На Основе во время движения загорелся Chevrolet (ФОТО)

Пожар произошел вечером 28 ноября на улице Достоевского.


// ГСЧС

Вызов пожарным поступил в 19:04. Спасателям сообщили, что на улице Достоевского во время движения загорелся автомобиль Chevrolet Aveo.

Прибыв на место, пожарные увидели, что в машине горит моторный отсек на площади 2 кв.м.

Уже в 19:11 бойцы ГСЧС локализовали пожар и в 19:34 ликвидировали ее.

Причины возгорания выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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