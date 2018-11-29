Утром в харьковском дворе сгорел автомобиль (ФОТО)

Причина возгорания пока неизвестна.
29 ноября в 09:07 случился пожар в автомобиле Daewoo Lanos, который был припаркован напротив дома № 5/7 на Рыбасовском въезде.
С пожаром справилось 1 отделение Службы спасения в 9:44.
Огнем поврежден моторный отсек на площади около 2 кв.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
Календарная осень заканчивается морозами, сильным холодным ветром и ясной погодой. Без осадков.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
влажн.:
давл.:
ветер: