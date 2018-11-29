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29.11.2018  18:03   

Утром в харьковском дворе сгорел автомобиль (ФОТО)

Причина возгорания пока неизвестна.


// ГСЧС

29 ноября в 09:07 случился пожар в автомобиле Daewoo Lanos, который был припаркован напротив дома № 5/7 на Рыбасовском въезде.

С пожаром справилось 1 отделение Службы спасения в 9:44.

Огнем поврежден моторный отсек на площади около 2 кв.

Причина возникновения пожара устанавливается.




 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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