29.11.2018 17:48

Закидывая наживку, рыбак чуть сам не стал кормом

Мужчину чуть не убило электричеством.



facebook.com

Как сообщает НАРКОМ, закидывая шестиметровую телескопическую удочку, рыбак задел провод воздушной линии электропередач, и получил серьезную электротравму, которая едва не погубила мужчину.



Как оказалось, в злополучном месте не нашлось ни одного предупреждения об опасности и отсутствовал запрет на рыбалку.

ЧП произошло на пруду в районе харьковского села Ртищевка.