Закидывая наживку, рыбак чуть сам не стал кормом

Мужчину чуть не убило электричеством.
Как сообщает НАРКОМ, закидывая шестиметровую телескопическую удочку, рыбак задел провод воздушной линии электропередач, и получил серьезную электротравму, которая едва не погубила мужчину.
Как оказалось, в злополучном месте не нашлось ни одного предупреждения об опасности и отсутствовал запрет на рыбалку.
ЧП произошло на пруду в районе харьковского села Ртищевка.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
Календарная осень заканчивается морозами, сильным холодным ветром и ясной погодой. Без осадков.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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