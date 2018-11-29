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29.11.2018  17:48   

Закидывая наживку, рыбак чуть сам не стал кормом

Мужчину чуть не убило электричеством.


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Как сообщает НАРКОМ, закидывая шестиметровую телескопическую удочку, рыбак задел провод воздушной линии электропередач, и получил серьезную электротравму, которая едва не погубила мужчину.

Как оказалось, в злополучном месте не нашлось ни одного предупреждения об опасности и отсутствовал запрет на рыбалку.

ЧП произошло на пруду в районе харьковского села Ртищевка.

Источник:   НАРКОМ
 Тэги:  рыбак чуть не умер, ударило током, харьков
 
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