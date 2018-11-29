29.11.2018 19:32

Матерые рецидивисты из Харькова совершили около 20 краж в трех областях Украины

В «сферу интересов» преступников входили и квартиры, и торговые заведения.



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Группа злоумышленников орудовала с мая этого года. В ее состав входило шесть жителей Харьковщины: троих подозревают в совершении двух разбойных нападениях, еще троих – в совершении около 20 краж на территории Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.



Преступники задержаны в результате совместной спецоперации сотрудников Управления уголовного розыска харьковского главка полиции, Киевского отдела полиции Харькова, оперативных подразделений, спецназовцев «КОРД» и сотрудников полиции Днепропетровской области.



Объектом своего криминального промысла фигуранты выбирали квартиры граждан, учреждения торговли и бытового обслуживания.



Так, 14 мая, трое злоумышленников в масках ворвались в квартиру в центре Харькова, где проживал иностранец и его переводчик. Мужчин связали липкой лентой и веревкой и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, требовали деньги. После этого преступники завладели денежными средствами, мобильным телефоном, личными вещами потерпевших и скрылись.



В конце октября в дежурную часть Перещепинского ОП Днепропетровской области поступило заявление от 21-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ночью в помещение торгового зала аптеки ворвались трое неизвестных в «балаклавах». Они втолкнули заявителя в подсобное помещение, связали руки и ноги электрическими проводами и, угрожая пистолетом, открыто завладели выручкой в ​​размере 3 тысяч 600 гривен. Воры также отобрали у продавщицы личный ноутбук и ювелирные украшения.



По обоим фактам следователи проводили досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Во время следствия были собраны неопровержимые вещественные доказательства преступной деятельности указанных лиц, в том числе, изъятые в результате санкционированных обысков.



В настоящее время задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности группы лиц к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.