30.11.2018 10:31

На резиновой лодке в двумя сетями, полными рыбы, браконьер встретил рыбнадзор

На Краснооскольском водохранилище нарушитель нанес ущерб в размере почти 45 тыс. грн, - рыбоохранный патруль Харьковщины.



://darg.gov.ua

29 ноября в ходе проведения рыбоохранного рейда Харьковским рыбоохранным патрулем зафиксировано грубое нарушение правил рыболовства. Так, около 9:00 утра был задержан гражданин, который ловил рыбу на Краснооскольском водохранилище, в районе с. Гороховатка Боровского района Харьковской области. Нарушитель, используя запрещенные орудия лова - две сетки, добыл такое количество рыбы: лещ - 12 экз., Судак - 1 экз., ерш - 11 экз., густера - 1075 экз., плотва - 65 экз. и окунь - 6 экз. Нанесен ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 44 914 грн.

Своими действиями мужчина нарушил п 3.15 Правил любительского и спортивного рыболовства. За совершенное правонарушение предусмотрена админответственность по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Составлен соответствующий протокол.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом (ч.1 ст. 249 УК).

Харьковский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94 .

Справочная информация:

Расчет убытков за незаконное добывание водных биоресурсов осуществлялся соответственно по постановлению КМУ от 21.11.2011 г.. № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания или уничтожения ценных видов водных биоресурсов».