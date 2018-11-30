30.11.2018 10:58

В районе аэропорта столкнулись Chevrolet и автобус (ФОТО)

Около половины восьмого утра 30 ноября на проспекте Льва Ландау, 1/1 произошло ДТП без пострадавших.



// Патрульная полиция

Как установили патрульные, водитель автомобиля Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом ПАЗ.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.



