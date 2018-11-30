Главная Новости Криминал и происшествия В районе аэропорта столкнулись Chevrolet и автобус (ФОТО)
30.11.2018  10:58   

В районе аэропорта столкнулись Chevrolet и автобус (ФОТО)

Около половины восьмого утра 30 ноября на проспекте Льва Ландау, 1/1 произошло ДТП без пострадавших.


// Патрульная полиция

Как установили патрульные, водитель автомобиля Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 Дороги и транспорт Очередное ДТП заблокировало трамвайные пути на Полтавском шляхе (ФОТО) 29.11 Криминал и происшествия На пешеходном переходе сбит иномаркой пьяный харьковчанин (ФОТО) 29.11 Криминал и происшествия ДТП за сутки: 48 аварий и более 400 нарушений ПДД
 
 

Видео

Александр Грановский: будем реформировать медицину совместно с харьковскими врачами
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 