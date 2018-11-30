В районе аэропорта столкнулись Chevrolet и автобус (ФОТО)

Около половины восьмого утра 30 ноября на проспекте Льва Ландау, 1/1 произошло ДТП без пострадавших.
Как установили патрульные, водитель автомобиля Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом ПАЗ.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Календарная осень заканчивается морозами, сильным холодным ветром и ясной погодой. Без осадков.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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