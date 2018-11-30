30.11.2018 11:19

Во время пожара в салтовской девятиэтажке пострадал неизвестный мужчина

С отравлением угарным газом мужчина госпитализирован во 2-ю городскую больницу.



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В пять часов вечера 29 бойцов ГСЧС вызвали на пожар в девятиэтажном жилом доме на ул. Салтовское шоссе, 139. Сообщали, что горит квартира на третьем этаже.



На тушение выезжали 2 пожарно-спасательных отделения 5-й части ГСЧС на автоцистернах и автолестница 18-й части.

На месте смасатели увидели, что квартира сильно задымлена. Поэтому на разведку отправилось звено газодымозащитной службы. В дыму на полу спасатели нашли мужчину средних лет (личность которого сейчас устанавливается) и эвакуировали его на свежий воздух. После оказания необходимой медицинской помощи врачами скорой, его с отравлением угарным газом госпитализировали во 2-ю городскую больницу.



Площадь пожара составила 10 кв.м. Горели домашние вещи. В 17:22 огонь удалось локализовать и в 18:16 полностью обуздать.



Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.