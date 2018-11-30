Главная Новости Криминал и происшествия Электробогреватель сжег комнату в квартире харьковской многоэтажки (ФОТО)
30.11.2018  12:06   

Электробогреватель сжег комнату в квартире харьковской многоэтажки (ФОТО)

Пожар произошел вечером 29 ноября в жилой 10-этажке в Слободском районе.


// ГСЧС

В 17:48 спасателям сообщили о пожаре в десятиэтажном жилом доме на пр. Льва Ландау, 16.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что в квартире на 10-м этаже горели домашние вещи и кровать на площади 10 кв.м.

В 18:07 пожарные локализовали огонь и в 18:26 ликвидировали. Пострадавших нет.

В тушении принимали участие 2 пожарно-спасательных отделения на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.

По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электрообогревателя.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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