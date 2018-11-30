30.11.2018 12:06

Электробогреватель сжег комнату в квартире харьковской многоэтажки (ФОТО)

Пожар произошел вечером 29 ноября в жилой 10-этажке в Слободском районе.



// ГСЧС

В 17:48 спасателям сообщили о пожаре в десятиэтажном жилом доме на пр. Льва Ландау, 16.



Прибыв на место, пожарные выяснили, что в квартире на 10-м этаже горели домашние вещи и кровать на площади 10 кв.м.



В 18:07 пожарные локализовали огонь и в 18:26 ликвидировали. Пострадавших нет.

В тушении принимали участие 2 пожарно-спасательных отделения на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.



По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электрообогревателя.