Электробогреватель сжег комнату в квартире харьковской многоэтажки (ФОТО)

Пожар произошел вечером 29 ноября в жилой 10-этажке в Слободском районе.
В 17:48 спасателям сообщили о пожаре в десятиэтажном жилом доме на пр. Льва Ландау, 16.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что в квартире на 10-м этаже горели домашние вещи и кровать на площади 10 кв.м.
В 18:07 пожарные локализовали огонь и в 18:26 ликвидировали. Пострадавших нет.
В тушении принимали участие 2 пожарно-спасательных отделения на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.
По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электрообогревателя.
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
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