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30.11.2018  12:28   

Старинную икону пытались вынести через Гоптовку (ФОТО)

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили старинную икону.


// kh.sfs.gov.ua

Гражданин Украины, который направлялся в Россию пешим ходом, в ходе таможенного контроля заявил об отсутствии запрещенных к вывозу предметов. Однако в сумке среди его личных вещей таможенники обнаружили спрятанную икону с признаками старины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

С целью установления признаков старины и отнесения иконы в культурно-исторических ценностей будет проведена экспертиза.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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