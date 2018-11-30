Старинную икону пытались вынести через Гоптовку (ФОТО)

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили старинную икону.
Гражданин Украины, который направлялся в Россию пешим ходом, в ходе таможенного контроля заявил об отсутствии запрещенных к вывозу предметов. Однако в сумке среди его личных вещей таможенники обнаружили спрятанную икону с признаками старины.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
С целью установления признаков старины и отнесения иконы в культурно-исторических ценностей будет проведена экспертиза.
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Календарная осень заканчивается морозами, сильным холодным ветром и ясной погодой. Без осадков.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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