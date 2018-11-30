30.11.2018 12:28

Старинную икону пытались вынести через Гоптовку (ФОТО)

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили старинную икону.



// kh.sfs.gov.ua

Гражданин Украины, который направлялся в Россию пешим ходом, в ходе таможенного контроля заявил об отсутствии запрещенных к вывозу предметов. Однако в сумке среди его личных вещей таможенники обнаружили спрятанную икону с признаками старины.



В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.



С целью установления признаков старины и отнесения иконы в культурно-исторических ценностей будет проведена экспертиза.