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30.11.2018  12:50   

Полиция расследует смерть харьковского журналиста

Открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство».


// city.kharkov.ua

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства смерти главреда «Харьковских известий» Олега Пересады.

Известный харьковский журналист Олег пересада умер в «неотложке» 29 ноября.

По сообщениям харьковских СМИ, смерть наступила от обморожения. Накануне мужчина отправился домой после встречи с друзьями. Утром его нашли на улице без мобильника, денег и документов.

В больницу мужчину доставили как неизвестного, сообщил Depo.Харкiв информированный источник в правоохранительных органах.

«Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Шевченковским отделом полиции по факту его смерти», – сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В настоящее время правоохранительные органы ожидают заявление от родных умершего об ограблении, после чего будет открыто еще одно производство.


 

Тэги:  пересада, смерть, полиция, убийство, харьков
 
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