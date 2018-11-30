30.11.2018 12:50

Полиция расследует смерть харьковского журналиста

Открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство».



// city.kharkov.ua

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства смерти главреда «Харьковских известий» Олега Пересады.



Известный харьковский журналист Олег пересада умер в «неотложке» 29 ноября.



По сообщениям харьковских СМИ, смерть наступила от обморожения. Накануне мужчина отправился домой после встречи с друзьями. Утром его нашли на улице без мобильника, денег и документов.



В больницу мужчину доставили как неизвестного, сообщил Depo.Харкiв информированный источник в правоохранительных органах.



«Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Шевченковским отделом полиции по факту его смерти», – сообщили в пресс-службе Нацполиции.



В настоящее время правоохранительные органы ожидают заявление от родных умершего об ограблении, после чего будет открыто еще одно производство.





