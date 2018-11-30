Полиция расследует смерть харьковского журналиста

Открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство».
Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства смерти главреда «Харьковских известий» Олега Пересады.
Известный харьковский журналист Олег пересада умер в «неотложке» 29 ноября.
По сообщениям харьковских СМИ, смерть наступила от обморожения. Накануне мужчина отправился домой после встречи с друзьями. Утром его нашли на улице без мобильника, денег и документов.
В больницу мужчину доставили как неизвестного, сообщил Depo.Харкiв информированный источник в правоохранительных органах.
«Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Шевченковским отделом полиции по факту его смерти», – сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В настоящее время правоохранительные органы ожидают заявление от родных умершего об ограблении, после чего будет открыто еще одно производство.
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